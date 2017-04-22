不是草莓兵 軍訓役8人參訪金門後簽下去了！

軍事訓練役實施至今，曾被外界批評為「草莓兵」。陸軍司令部今年首度遴選具轉服意願或表現優異的軍事訓練役男，前往金門防衛指揮部進行外島見學活動，親眼見識到海龍蛙兵精實的訓練過程，讓部分役男直言不希望再被稱作草莓兵，也不屑做爽兵，甚至在活動結束後，有8名役男簽下成為志願役。

陸軍司令部指出，本次見學活動安排至金門，活動內容除了配合防區實施實彈射擊、赴兩棲營學習綜合格鬥，以及據點群戰鬥等課程，並對金門戰地史蹟作深度的人文解說。

在巴西長大、大學才回國的台巴混血兒張幼凱，在看過海龍蛙兵的操演後直呼不可思議，一聽說很多蛙兵是義務役時，頓時對他們充滿敬意。另名役男潘健瑋建議，很多人都希望留在金門服務，建議可以將後面活動日期提前，讓剛新訓完的士兵可以馬上來這邊參訪，相信一定會有許多人願意加入國軍行列。

(中時)