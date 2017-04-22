西屯區大福里愛心不落人後 愛鄰關懷活動送愛進校園

市議員楊正中議員與大福里高信增里長推廣「愛鄰關懷活動」多年，將愛心送至在地「大鵬國小」，盼助貧童可無後顧之憂專注於學習。（陳世宗翻攝）

「孩子是國家的未來與希望！」台中市西屯區楊正中議員與大福里高信增里長推廣「愛鄰關懷活動」多年，21日將愛心送至在地「大鵬國小」，盼助貧童可無後顧之憂專注於學習，締造自己璀璨的未來！

市議員楊正中表示，與高信增里長共同發起的愛鄰關懷活動行之有年，在地水湳市場清管會、大福里福德祠管委會及地方善心人士鼎力相助下，對大福里里內弱勢家庭、獨居長輩以及弱勢家庭等不定期的親訪慰問與關懷，適時給予協助，更盼有更多在地善心人士一起投入，讓愛心持續蔓延。

高信增里長說，本次愛鄰關懷活動由福德祠管委會吳忠勇主委、陳鈴珠女士及多位委員出資捐助，善款將作為「大鵬國小仁愛基金」，用於校內貧童營養午餐、簿本費等費用之補貼，希望能減輕貧童就學的負擔，讓所有小孩都能無後顧之憂快樂學習。

(中時)