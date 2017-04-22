身體越「酸」越容易吸引蚊子？ 其實這5種人才要注意

血液中的酸鹼質不會影響蚊子來叮咬，反而是有5種人要注意。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

近來天氣逐漸趨熱，許多蚊蟲開始出現，尤其是夜晚睡覺時，只要有1、2隻蚊子飛來騷擾，那真是令人崩潰！而過去常有一種說法，指容易招來蚊子叮的人，是因為血液偏酸，可能與愛吃肉食有關；但事實上蚊子對血液酸鹼質無特殊偏好，反倒是有5種人要注意。

據《華人健康網》報導，很多人以為血液中的酸鹼質會影響蚊子來叮咬，其實一般來說，健康成人身體的酸鹼質約介於7.35至7.45之間，除非是自體調節功能出了狀況，否則不會因為多吃肉就讓血液中酸鹼質改變，且蚊子更不會因為血液偏酸就特別叮咬。

不過，有5種人確實較容易吸引蚊子，分別是，「體味重。」「超會流汗。」「呼吸急促或肺活量大。」「擦香水。」「愛喝啤酒配起司。」總而言之，蚊子嗅覺靈敏，且特別喜歡二氧化碳，因此，夏天時最好盡量注意身體清潔，與保持通風，否則就只好多噴些防蚊液來預防。

(中時電子報)