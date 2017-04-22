身體越「酸」越容易吸引蚊子？ 其實這5種人才要注意
近來天氣逐漸趨熱，許多蚊蟲開始出現，尤其是夜晚睡覺時，只要有1、2隻蚊子飛來騷擾，那真是令人崩潰！而過去常有一種說法，指容易招來蚊子叮的人，是因為血液偏酸，可能與愛吃肉食有關；但事實上蚊子對血液酸鹼質無特殊偏好，反倒是有5種人要注意。
據《華人健康網》報導，很多人以為血液中的酸鹼質會影響蚊子來叮咬，其實一般來說，健康成人身體的酸鹼質約介於7.35至7.45之間，除非是自體調節功能出了狀況，否則不會因為多吃肉就讓血液中酸鹼質改變，且蚊子更不會因為血液偏酸就特別叮咬。
不過，有5種人確實較容易吸引蚊子，分別是，「體味重。」「超會流汗。」「呼吸急促或肺活量大。」「擦香水。」「愛喝啤酒配起司。」總而言之，蚊子嗅覺靈敏，且特別喜歡二氧化碳，因此，夏天時最好盡量注意身體清潔，與保持通風，否則就只好多噴些防蚊液來預防。
(中時電子報)
文章來源：華人健康網
關鍵字：蚊子
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。