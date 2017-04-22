力行產業道路易崩塌 南投計畫建替代道

南投縣長林明溱等官員會勘力行產業道路，計畫興建替代道路繞過易崩塌路段。（廖肇祥攝）

南投縣長林明溱等官員會勘力行產業道路，並至力行國小視察，他表示對校舍重建深具信心。（廖肇祥攝）

力行產業道路路況惡劣，卻是仁愛鄉數個部落唯一聯外道路，經常發生交通事故。（廖肇祥攝）

有台灣路況最惡劣道路之稱的力行產業道路，有可能進行大規模改造，南投縣長林明溱昨日會勘沿線，計畫向中央爭取7億元經費，在易崩塌的路段興建替代道路或明隧道，希望能一併解決沿線居民農產外運或返家難如登天的問題。

仁愛鄉力行產業道路連結南端台14甲線公路翠峰至北端翠華村，是沿線瑞岩、力行、紅香、慈峰、翠巒部落唯一的聯外道路，經歷九二一地震及七二水災，多處路基流失或大規模崩塌，居民外運農產經常連人帶車墜谷，甚至傷患、病患也因路況不佳延誤了救治，每年耗費千萬維修，也成了難以填滿的錢坑，居民盼望許久，能有一條安全的路。

林明溱昨日進行全線會勘，其中指標46公里經常崩塌的路段，經過5年觀察，地層已穩定，縣府已向行政院公共工程委員會爭取1.36億元興建明隧道，也爭取兩千多萬元進行路面鋪設；而路況最不穩定的紅香至翠巒的路段，有5處大型崩塌，其中3處運用各種工法仍然無法克服，縣府決定興建替代道路，目前已完成路線規劃與環境評估，長約10公里的替代道路總經費達6.9億，縣府也向工程會提報計畫，希望經費能儘速核撥，早日施工。

另力行國小校舍自民國67年啟用，校舍出現地面龜裂及傾斜現象，教育部前年已核定7000餘萬元重建，但因位處偏遠、力行產業道路路況不佳，工程6度流標，7第次由北部廠商得標，因逾期多日解約，林明溱表示，力行國小重建勢在必行，已有台中、南投、雲林廠商詢問招標相關事宜，校舍重建可以期待。

(中時)