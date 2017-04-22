豐原車站站前道路改善 新站再綻光芒

台中市政府建設局進行中正路至東北街改善工程，讓豐原新站再綻光芒。（陳世宗翻攝）

擁有百年歷史的台中豐原火車站，因應鐵路高架化，新站去年啟用通車，但車站西站(原前站)站前高壓地磚鋪面陸續出現破損、凹陷等狀況，市府建設局進行中正路至東北街改善工程，已於日前完成，總長約190公尺，站前中正路及三豐路可銜接台13線，通往神岡、后里等地區，讓豐原新站再綻光芒。

建設局說，興建於1904年的台中豐原火車站，至今已經有113年的歷史，是台中重要的出入口之一；原前站中正路方向的槽化區域和石磚馬路，長期受各型車輛來回碾壓，造成路面裂縫、龜裂不平整，導致汽機車行經顛頗且噪音影響附近住戶，也影響行人行走的安全行，市府自3月邀集相關單位現勘辦理改善。

建設局指出，施工期間須打除比一般磚頭更抗重的高壓地磚，易導致破碎石塊飛賤，因此採全段封閉施工；施工前一週先行設置告示牌及宣導單，施工期間則規劃改道，由義交協助於重要路口引導車輛，夜間也設置警示燈及交通安全錐等安全措施，維護用路人安全。

另為兼顧施工品質和縮短期程，施工單位打除硬式路面後，在距離路面低至10到15公分的落差，採分層舖筑施工方式；下層採用 AC顆粒較大的瀝青混凝土粗級配，舖設後增強道路承重力延長使用年限，而上層採瀝青混凝土舖設的密級配，符合路平工程的品質標準要求。

建設局長黃玉霖強調，此次道路修復因事前規劃完善，實際施工時間僅3天，降低交通衝擊；改善起訖點由中正路到東北街，總長約190公尺、路寬約10公尺、面積1,900平方公尺，提升市容景觀，更加速豐原火車站前中正路及三豐路銜接台13線，通往神岡、后里等地區。

(中時)