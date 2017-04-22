高中師生響應飢餓三十 呼籲聲援敘利亞
新北市三民高中21日舉辦飢餓體驗DIY活動，近400名師生透過體驗飢餓12小時、保護脆弱國家地圖印記行動及展望會宣導等活動，響應第28屆飢餓三十人道救援行動「Together wewill齊飢再造奇蹟」行動，也藉此呼籲大眾關心正面臨戰爭暴力的敘利亞兒童。
台灣世界展望會正發起第28屆飢餓三十人道救援行動「Together wewill齊飢再造奇蹟」行動，三民高中師生除體驗飢餓12小時，也在地圖印記宣告活動中，結合環保利用落葉拼出敘利亞地圖，再用寶特瓶蓋將敘利亞圍住，象徵一同保護脆弱國家。
三民高中校長沈美華表示，學生不能只停留在關心新聞事件，應進一步真實付出時間、金錢、宣傳力量，透過飢餓體驗活動，可讓更多人重視難民議題，也藉此拓展學生的視野，增加關懷環境、尊重生命的實踐能力，將愛心傳送到敘利亞受苦、飢餓的兒童心裡。
「這是散發希望光明的最佳機會。」國中部老師李宛蓁說，她連續2年都帶領學生參加飢餓體驗DIY活動，希望學生們學習到生命關懷與熱情付出，不要成為「何不食肉糜」的晉惠帝。
高中部學生沈宜萱說，透過新聞看到敘利亞受害兒童的無辜，以及大人小孩都沒有能力保護自己的無助，希望保護脆弱國家地圖印記行動，能把我們保護他們的心和支持，傳到敘利亞傷痛的難民心中。
三民高中表示，盼藉由活動喚起學生「人飢己飢，人溺己溺」的心情，同理脆弱國家人民的苦難生活，珍惜眼前所擁有的幸福。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。