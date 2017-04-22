高中師生響應飢餓三十 呼籲聲援敘利亞

新北市三民高中21日舉辦飢餓體驗DIY活動。（譚宇哲攝）

近400名師生進行體驗飢餓12小時、保護脆弱國家地圖印記行動及展望會宣導。（譚宇哲攝）

新北市三民高中21日舉辦飢餓體驗DIY活動，近400名師生透過體驗飢餓12小時、保護脆弱國家地圖印記行動及展望會宣導等活動，響應第28屆飢餓三十人道救援行動「Together wewill齊飢再造奇蹟」行動，也藉此呼籲大眾關心正面臨戰爭暴力的敘利亞兒童。

台灣世界展望會正發起第28屆飢餓三十人道救援行動「Together wewill齊飢再造奇蹟」行動，三民高中師生除體驗飢餓12小時，也在地圖印記宣告活動中，結合環保利用落葉拼出敘利亞地圖，再用寶特瓶蓋將敘利亞圍住，象徵一同保護脆弱國家。

三民高中校長沈美華表示，學生不能只停留在關心新聞事件，應進一步真實付出時間、金錢、宣傳力量，透過飢餓體驗活動，可讓更多人重視難民議題，也藉此拓展學生的視野，增加關懷環境、尊重生命的實踐能力，將愛心傳送到敘利亞受苦、飢餓的兒童心裡。

「這是散發希望光明的最佳機會。」國中部老師李宛蓁說，她連續2年都帶領學生參加飢餓體驗DIY活動，希望學生們學習到生命關懷與熱情付出，不要成為「何不食肉糜」的晉惠帝。

高中部學生沈宜萱說，透過新聞看到敘利亞受害兒童的無辜，以及大人小孩都沒有能力保護自己的無助，希望保護脆弱國家地圖印記行動，能把我們保護他們的心和支持，傳到敘利亞傷痛的難民心中。

三民高中表示，盼藉由活動喚起學生「人飢己飢，人溺己溺」的心情，同理脆弱國家人民的苦難生活，珍惜眼前所擁有的幸福。

(中時)