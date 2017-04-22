國軍報稅專車啟動 不用排休輕鬆報稅
國人下月即將開始報稅，新北市民政局本月21日特別啟動國軍「行動報稅專車」，結合戶所、國稅局淡水及新莊稽徵所，在林口憲兵205指揮部辦理稅務講座，講授稅務新知及節稅秘笈，5月起更將深入新北各部隊駐點提供報稅服務，讓國軍弟兄不用額外排休，輕鬆完成報稅。
昨日在林口憲兵205指揮部辦理的稅務講座，現場除傳授國軍弟兄不出營區的報稅撇步，也提供自然人憑證申辦服務，並配合國稅局自105年起，可使用健保卡申報綜合所得稅的新措施，提供健保卡網路註冊服務。
民政局兵役勤管科長賴小萍表示，國軍長期駐守營區，往往需額外排休才能完成報稅，民政局自去年起結合國稅局辦理一系列稅務服務，4月開辦節稅講座，5月提供專人營區駐點報稅服務，已有超過500位國軍弟兄受惠。
憲兵205指揮部廖科長表示，過去大多數營區部隊都只有1台電腦供部隊弟兄報稅使用，往往造成大排長龍，若要返家報稅，則須另外排休，有了駐點服務後，弟兄反應極佳，且報稅時有專人在旁提供即時諮詢，也可避免報錯稅，少走冤枉路。
賴小萍指出，今年「行動報稅專車」擴大服務範圍，服務地點除原有的陸軍關渡地區指揮部、憲兵205指揮部及海軍海洋監偵指揮部外，新增淡水、三芝、萬里、新店、烏來等偏遠轄區部隊，提供駐守偏鄉的國軍弟兄更多便利服務。
(中時)
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