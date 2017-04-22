為促進觀光 日外務省放寬對陸簽證條件

日本外務省最新放寬對大陸民眾的簽證申請條件。（達志影像/Shutterstock）

據日本經濟新聞報導，日本政府為促進東北地區和整體旅遊發展，決議從5月8日起放寬大陸民眾申請赴日簽證的條件。其中，原為促進東北三縣（岩手、宮城與福島縣）復甦，提供前往該區旅遊的大陸民眾多次簽證，如今也放寬至周邊的青森、秋田和山形3縣。並對於高收入者和家人，提供3年和5年的多次簽證，其中5年簽證同時適用於商務和旅遊，主要針對大陸中高階的公司幹部和企業家。至於一般的單次旅遊簽證，只要持有金卡等級以上信用卡的大陸民眾，都能簡化申請程序。

根據最新的統計資料顯示，去年（2016）度訪問日本的外籍遊客中，大陸遊客的總體消費達到1.47兆日幣（約4,100億台幣），佔總體消費的39.4%，傲視其他來訪的旅客；台灣以5,245億日幣（約1,458億台幣）名列第二、南韓則有3,578億日幣（約995億台幣）的消費排名第三位。其中大陸遊客在日本的消費支出，購物支出超過一半以上，雖不如前幾年的「爆買」，但仍是日本各大通路和企業爭搶的金主之一。近年來日本更大量引入支付寶、微信支付和銀聯，並提供多種折扣和優惠，讓旅遊人數逐年上漲。

本次的放寬條件中，除了大陸國內的民眾受惠外，範圍亦擴及於居住海外的大陸人，亦可用相同標準取得3年或5年期的多次簽證。其中，3年期每次允許最多停留日本30天，而5年期則可停留90天，可於日本從事旅遊、商務或探親的行為，無須另行申請專門簽證。

(中時電子報)