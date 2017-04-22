學童響應地球日 舊衣變身環保書袋
舊衣變身環保書袋！今天是世界地球日，新北市立圖書館三芝分館陪讀學童響應地球日，將淘汰的舊衣服再利用，改造成一個個造型獨特又環保的閱讀書袋，不僅落實節能減碳，也賦予二手衣新生命，小朋友在手做過程中融入自身創意與巧思，直呼「很好玩！」
新北市圖三芝分館於422世界地球日規畫「舊衣變身愛地球」陪讀活動，20位陪讀學童在陪讀天使指導下，將舊T恤領口的部分剪開，接著剪掉兩邊的袖子作為提手，再將衣服的底端剪成流蘇，兩兩打結，作成袋子的底部，衣服不到一會兒功夫，就搖身一變成為精美的書袋。
新北市圖三芝分館表示，教小朋友將家中的舊T恤改造成環保書袋，讓陪讀學童能認識這個全球性的環保節日，透過舊衣變身，學習資源再利用，同時發揮創意，增添生活趣味。
原本不要的舊衣服經過自己雙手變成實用的漂亮書袋，小朋友開心地向旁人展示，國小2年級的謝季蒝說，回家後要告訴媽媽，以後舊衣服不要隨便丟掉，她要親自作書袋送給家人。
三芝分館主任蕭千惠表示，近年氣候異常，地球暖化的問題越來越嚴重，全球都在提倡節能減碳，因此特別規畫「舊衣變身愛地球」陪讀活動，讓小朋友能認識「世界地球日」，透過將家裡的廢棄舊衣物再利用，養成愛惜物品的習慣。
(中時)
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