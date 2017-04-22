鷹眼所長提款機前及時攔阻，小資女免遭二次詐騙

台南市警六分局金華所所長邱啟彰（左）、警員廖翔翊巡邏時，在提款機前及時攔阻詐騙案。（洪榮志攝）

台南市警六分局金華派出所所長邱啟彰日前帶班前往銀行巡邏時，發現提款機前疑似有民眾接獲詐騙電話，並依指示正準備操作提款機，員警立即上前攔阻，才發現原來詐騙集團2個小時前已經得手過1次，竟然又故技重施想二度誆騙小資女轉帳，幸好被員警及時阻止。

金華所所長邱啟彰、警員廖翔翊巡邏行經金華路的華南銀行，正當結束簽表準備離去，發現有位30多歲的黃姓女子，匆忙跑進銀行內，神色慌張，且在電話中不斷覆誦自己的戶頭帳號，並準備操作提款機。員警察覺有異，立即上前了解。

據黃女告訴警方，之前她在網路上購物，賣家來電說因內部程序操作設定錯誤，必須操作提款機才能解除，2小時前她已依對方指示操作，卻發現戶頭的錢已經匯出，不久詐騙集團故技重施，請她再次操作提款機，就能將匯出去的金額再轉回來，員警即時攔阻黃女，並告知她這是詐騙伎倆，千萬別再聽信詐騙電話的指示，這才成功保住黃女辛苦賺的血汗錢。

警方調查，黃女在南區的一家餐廳工作，收入不高，詐騙集團要求她匯出新台幣2萬8999元，幾乎是她1整個月的薪水，還好黃女正要再度匯款時，巡邏員警經過及時阻止。

(中時)