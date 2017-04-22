兒把高齡母鎖車內 路人救援
台北市士林夜市旁的承德公園地下停車場，昨天晚上7時許，民眾發現一輛轎車內有一名阿嬤獨留在車內，又無法從內部開門，等同於被關在車上，最後是停管處管理員帶出，救援的男子將整個過程影片PO在臉書社團《爆料公社》，引起討論。
北市停管處長張滋容證實，昨民眾發現阿嬤獨留車上無法開門，便通知管理處人員。人員最後開車將阿嬤帶至管理室休息，並有嘗試聯繫車主與並留紙條。
根據《道路交通管理處罰條例》第31條規定，汽車駕駛人對於六歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內者，處駕駛人3000元罰鍰，並施以4小時道路交通安全講習，但並未針對老人及成年人做處罰規定。
張滋容轉述該車主說法，因昨日晚間下大雨，老人家在外行動不便才留在車上等候。
張滋容表示，每個人狀況不同，也無法確認是否老人家是自願留在車上與停留時間，沒辦法開罰。不過，獨留高齡長者在車內的確不恰當，若有意外又沒人通知將不堪設想，還是提醒民眾要注意。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。