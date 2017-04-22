兒把高齡母鎖車內 路人救援

台北市士林夜市旁的承德公園地下停車場，昨天晚上7時許，民眾發現一輛轎車內有一名阿嬤獨留在車內，又無法從內部開門，等同於被關在車上，最後是停管處管理員帶出，救援的男子將整個過程影片PO在臉書社團《爆料公社》，引起討論。

北市停管處長張滋容證實，昨民眾發現阿嬤獨留車上無法開門，便通知管理處人員。人員最後開車將阿嬤帶至管理室休息，並有嘗試聯繫車主與並留紙條。

根據《道路交通管理處罰條例》第31條規定，汽車駕駛人對於六歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內者，處駕駛人3000元罰鍰，並施以4小時道路交通安全講習，但並未針對老人及成年人做處罰規定。

張滋容轉述該車主說法，因昨日晚間下大雨，老人家在外行動不便才留在車上等候。

張滋容表示，每個人狀況不同，也無法確認是否老人家是自願留在車上與停留時間，沒辦法開罰。不過，獨留高齡長者在車內的確不恰當，若有意外又沒人通知將不堪設想，還是提醒民眾要注意。

(中時)