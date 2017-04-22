北捷環狀線回填廢土弊案 裁押張姓工地主任
新北地檢署針對環狀線回填廢土弊案，21日指揮調查局新北市調處發動第三波搜索行動，前往皇昌營造張姓施工現場主任等人辦公處所搜索，複訊後聲押張姓工地主任、王姓監工，今日凌晨新北地院開庭後裁定張姓主任羈押禁見，王姓監工5萬元交保。
新北地檢署指出，北市府捷運工程局東工處於2011年10月間辦理捷運「環狀線CF640區段標工程」採購案，該工程係由皇昌公司承攬，其中CF642子施工標之餘土清運則由萬業公司負責，但包商為節省清運成本並圖土石方利益，載運鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等一般事業廢棄物佯裝為土石方至捷運環狀線工地進行回填，再向北捷東工處請領工程款，昨日再指揮法務部調查局新北市調查處執行前開搜索，並傳訊皇昌公司張姓工地主任、王姓監工及其他3名工地人員共5人到案說明。
檢方複訊後聲押張、王2人，其餘3人請回。法院召開羈押庭後裁定張姓工地主任羈押禁見，王姓監工5萬元交保。
(中時)
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