不見得全是毒雞蛋 林全：封存是溯源追查

行政院長林全表示，40萬顆倒不見得都是毒雞蛋，處理方式就是溯源。（陳淑娥攝）

國內驚爆雞蛋首度被驗出戴奧辛，行政院長林全22日表示，40萬顆倒不見得都是毒雞蛋，處理方式就是溯源，這顆蛋的來源可能是這三家蛋場之一，所以把這三家蛋封存起來，基於食安管理必須封存銷毀，會按照機制來處理有關補償。

林揆指出，「食安五環」其中最重要的工作是加強檢驗，衛福部做了更多委託檢驗工作，其中苗栗蛋商，發現疑似戴奧辛偏高現象，雖然偏高狀況不是那麼高，但畢竟還是偏高，所以必須處理。

林揆表示，處理方式就是溯源，這顆蛋的來源可能是來自這三家蛋場之一，所以必須把這三家的蛋封存起來，封存起來不代表一定有問題，但可能有問題，基於食安管理必須封存銷毀，有關補償會按照機制處理。

他進一步指出，溯源是了解問題所在，政府盡可能把食安把關做好，讓人民能夠放心，倒不代表這麼多雞蛋真的有問題，但基於預防起見，要在第一時間把這把關工作做好。

(中時)