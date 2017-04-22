張玉霞赴大陸遭逼整形 胞姐:能變漂亮我較不在乎

張玉玲將追隨妹妹張玉霞腳步，計畫參賽挑戰歌壇。(圖/本報系資料照)

台灣視障歌手張玉霞，五年前參加選秀節目《中國好聲音》爆紅，未料準備在歌壇大放異彩時，竟被經紀公司要求先行整形，也讓她痛到無法開口唱歌，對此姐姐張玉玲受訪談及此事，則表示：「如果會變更漂亮，我較不在乎」，甚至打趣表示「若有人出錢應該OK」。

《中國新歌聲》昨天在台北舉辦海選記者會，張玉玲預計參與本季比賽，之前妹妹被逼整形一事，她心疼妹妹之餘則表示「可能是對演藝工作沒有那麼了解，加上整形很怕痛，而且是第一次接觸」，最後妹妹在不適應演藝圈生態下，等到與經紀公司約滿就返台，回來後姊妹倆每個月仍能接到1到5場商演活動，在每場近5~6萬元收入下，生活暫不匱乏。

不過視網膜基因突變，未來視力恐逐漸退化，張玉玲仍不放棄參賽夢想，她表示由於「丈夫非常支持她唱歌，也希望她能走自己想走的路」，這些都是促使她一圓夢想的動力。

(中時電子報)