「海盜小英雄」巨無霸氣墊床 就在Big City
Big City為迎接生日慶以及母親節到來，打造全新主題「海盜小英雄」巨無霸氣墊樂園，現場不僅有精彩活動，更提供豐富獎品，即日起至下月14日，開放3至12歲小朋友前來大玩特玩，享受遊樂美好時光，並建議3、4歲孩子，要有家長在旁陪同，以免發生危險。
遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，Big City前3次的巨無霸氣墊床樂園，共計吸引近10萬人次進場遊玩，帶來相當可觀人潮，並成為小朋友最期待的活動之一，因此今年以各式海盜尋寶故事中出現的道具為主題，全新推出總長20公尺、寬12公尺、高9公尺、「海盜小英雄」超大型兒童氣墊遊戲。
她說，「海盜小英雄」超大型兒童氣墊，單一氣墊佔地面積240平方米，可同時容納80人遊玩，由中央桅桿大滑梯、右障礙區、左障礙區、船首區等4大區組成，左右障礙區包括藏寶箱、木箱、 魔術方塊台、拳擊柱等障礙路線，船首區則有救生圈、小滑梯，而中央桅桿的2個高達4公尺和6公尺的安全滑梯，讓小朋友體驗宛如乘風破浪的驚險感。
「維京龍頭海盜船」、「大蟒蛇藏寶箱」、「大白鯊滑梯」、「小丑魚樂園」、「小水手新樂園」等不同主題的氣墊遊戲，好玩度及話題性也吸引力十足。Big City指出，遊戲展場還有刺激的「搶錢高手」遊樂設施，等著孩子來體驗。
Big City說，入園門票大人200元、小孩350元，除巨無霸氣墊外，現場還有酷炫的海盜服Cosplay拍照區，供小朋友免費著裝化身帥氣小海盜。活動期間每星期六、日下午2點、4點以及6點，小海盜崴崴和娜娜也將進行踩街，穿梭在展場各處向大家問好，歡迎大小朋友一起化身海盜小英雄。
(中時)
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