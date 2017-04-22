陸黨媒：美越38線入朝 陸將軍事介入

大陸黨媒人民日報旗下的《環球時報》22日發表社評指出，朝鮮半島局勢並未緩和，北韓極可能進行第6次核試；中國大陸光反對戰爭沒有用，必須做好迎接戰爭的準備，美國與北韓「才不會用開打來要挾我們」。

環時以「朝核，華盛頓該對北京寄多高期望」為題的社評中說，北韓進行第6次核試及試射洲際彈道飛彈的可能性嚴重存在，川普在向北京施壓，促北京以切斷北韓經濟命脈為威脅，迫使平壤做重大讓步。

社評說，北京面臨非常困難的局面，「我們勸平壤，它不聽。提出『雙暫停』，華盛頓和首爾又不幹。北京對朝核問題的認識和主張得不到響應。」

環時認為，北京如今只能「走一步看一步」。若北韓再度核試，對中國大陸東北構成潛在威脅，屆時中國大陸透過聯合國安全理事會架構加強對北韓制裁必將發生，大幅減少對北韓供油應是舉措之一。

社評並寫道，「中國堅決反對戰爭，但光反對沒用，我們必須做好迎接戰爭的準備，那樣美朝（美國、北韓）才不會用開打來要挾我們，而會對北京的主張給予更多尊重。」

環時主張，美國若對北韓核武設施展開外科手術式攻擊，北京應予以外交抵制，不必軍事介入；一旦美韓軍隊越過北緯38度線，北京就應展開必要的軍事介入，絕不能允許透過武力手段顛覆北韓政權和統一朝鮮半島的事發生。

(旺報)