地球日穿便利雨衣淨灘 垃圾越清越多？

淨灘活動民眾大多穿便利雨衣，卻製造出更多垃圾。(黃力勉攝)

也有民眾帶著小孩，穿著雨衣及風衣淨灘。(黃力勉攝)

22日是世界地球日，台東縣環保局發動超過千名民眾，一起在台東市海濱公園淨灘，不過淨灘時現場下起雨，參加民眾大多穿著便利雨衣淨灘，卻又製造更多垃圾，對此環保局長謝清泉強調，現場已經加強宣導，呼籲民眾便利雨衣多重複利用。

今天上午淨灘活動下起大雨，多數參加民眾都穿著便利雨衣淨灘，僅少數民眾穿著自家雨衣或風衣參加活動，但便利雨衣大多僅穿一次就丟，活動雖然清出許多海灘垃圾，卻也製造更多塑膠雨衣垃圾。

由於台東面臨垃圾危機，目前建農掩埋場的垃圾已經是堆置而非掩埋，便利雨衣恐怕讓台東的垃圾問題雪上加霜。謝清泉強調，活動遇到下雨，為了避免民眾淋溼，穿便利雨衣實在是權宜之計，不過活動現場都會鼓勵民眾穿雨衣回家，並多次使用，用到不能用為止，希望能重複利用。

(中時)