NBA》保羅末節爆發 快艇客場逆轉勝爵士

快艇明星後衛保羅簡直是靠一己之力，幫助快艇拿下逆轉勝。(美聯社)

儘管明星前鋒布雷克葛瑞芬上半場就因右腳趾扭傷退場，快艇仍然還有保羅坐鎮！保羅22日拿下34分、10助攻與7籃板，其中末節包辦13分，帶領快艇最後以111比106逆轉擊敗地主爵士，重新在季後賽首輪取得2勝1敗領先。

保羅末節神奇1個人連取9分，幫助快艇在最後關頭從94比96落後，變成103比96超前，不過隨後喬強生連進兩球，更靠海沃德最後11秒在亂軍當中放進兩分球，爵士追成102比104的兩分差距緊張局面。

爵士最後9.2秒故意犯規，把雷迪克送上罰球線兩罰俱中，不過喬治希爾投進三分球，爵士仍有追上機會，接著保羅最後5.3秒兩罰俱中，快艇同樣故意犯規，沒想到迪奧兩罰中1，海沃德又把球傳出界，確定爵士的敗局。

不過快艇恐怕也只能高興一下下，因為葛瑞芬第2節突然發現自己右腳不舒服，只好無奈進去休息室接受治療與檢查，他在離場前，還氣到猛砸板凳席椅子發洩，目前X光檢查並無大礙，是否影響接下來出賽還須觀察。

快艇除了保羅全能發揮，狄安卓喬丹也有17分、14籃板，但他的罰球仍然很爛，全場14罰7中，巴哈穆鐵15分，葛瑞芬在退場前仍拿11分、6籃板，快艇命中率高達5成47，代表爵士似乎沒有做好應有的防守強度。

爵士帥哥射手海沃德攻下全場最高40分，另有8籃板、4助攻，他在首節獨拿21分，更改寫隊史季後賽單節得分最高紀錄，幫助爵士首節打完取得13分領先，可惜爵士無法留住勝利，喬治希爾也替爵士貢獻26分，喬強生15分。

(中時電子報)