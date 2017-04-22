《時來運轉》兵困馬乏 多特德甲難抗門興

多特蒙德歐冠8強被淘汰，羅伊斯(左)與隊友走出球場。(美聯社資料照)

儘管以炸彈襲擊球隊巴士的疑犯已經落網，多特蒙德終究已經在歐冠8強被摩納哥淘汰。「普魯士大黃蜂」周末回到德甲，將於台北時間23日凌晨作客門興格拉德巴赫，兵困馬乏又得顧到4天後與拜仁慕尼黑的德國盃準決賽，多特勢必輪替部分主力，門興有機會報上半季1比4落敗之仇。

多特蒙德和門興格拉德巴赫的隊名均有「普魯士」字眼，讓兩軍的對決也被稱為「普魯士德比」。不過作客門興的主場普魯士球場，對多特可不是太好的回憶，他們最近4次在德甲作客門興，吞下3敗，且相對於現任教頭圖克（Thomas Tuchel）上任近兩年，多特在德甲主場仍不曾輸球，本季客場卻已吞下6敗。

多特在歐冠已經出局，德甲剩5輪又落後龍頭拜仁16分，本季最後的奪冠希望就是德國盃，4天後在德國盃4強對決宿敵拜仁，才是近期最重要的一仗。相較之下，多特在德甲穩坐前4，目前落後本輪先出賽的老三霍芬海姆2分，但德甲3、4名的差別是下季歐冠要不要踢資格賽，多特沒有必要為此冒險。

上季拿下德甲第5名的門興，本季雖然表現掙扎，現在也已回升到第9名，且與前6名的歐戰門票區只剩2分之遙。而在資深教頭賀金（Dieter Hecking）季中臨危受命後，門興只輸過1場比賽！只要有人能頂上膝傷缺陣的前鋒拉菲爾（Raffael）及小阿札（Thorgan Hazard），此役贏面不小。

多特王牌攻擊手羅伊斯（Marco Reus）又要對上前東家，他最近3次遭遇門興共參與7顆進球（進球＋助攻），只是3天前他才在歐冠踢滿全場，圖克考量到德國盃4強賽，羅伊斯就算上場也不會踢得太久。

此外，年僅21歲的門興中場達胡（Mahmoud Dahoud），已確定今年夏天將轉會到多特蒙德，此役表現也是有趣的焦點。

門興中場達胡(左)今夏將轉會到多特蒙德。(美聯社資料照)

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儘管多特本季成績遠優於門興，但多特處於本季賽事最密集、最疲勞的階段，又是他們不擅長的客場作戰，是門興贏球的最好機會。台灣運彩開出門興不讓分主勝3.00的賠率，很值得彩迷一試；若考慮到門興鋒線仍有幾名重要傷兵，不讓分平手也是不錯的選擇，賠率更高達3.30。

(中時電子報)