喜樂阿嬤逝世10周年 喜樂保育院舉辦追思會
52年前遠從美國飛越太平洋到台灣創辦二林喜樂保育院的瑪喜樂夫人，10年前離開她最愛的孩子時也決定在台灣長眠，保育院今天舉辦追思會感念「喜樂阿嬤」疼惜台灣的胸懷，現場更以音樂劇《喜樂的人生》傳唱阿嬤的故事與大愛。
瑪喜樂夫人在半個多世紀前來到台灣從事醫療奉獻，發現沿海地區到處都有因為小兒麻痺在地上爬的小孩，她不捨，積極奔走，甚至回到美國賣掉祖產後，1965年來到彰化縣偏鄉二林創立喜樂保育院，首批收留16名院童，至今每月服務的身心障礙者超過3000人。
「我是台灣人！」瑪喜樂夫人在生前就把台灣當成是自己的家鄉，還曾經說，來台灣孫子變好多。10年前辭世，她決定留在台灣長眠持續陪伴她最愛的「孫子」，大愛的精神讓人懷念。
喜樂阿嬤逝世10周年追思會，將近500人出席，其中阿嬤照顧長大的畢業院友更有100多人帶著家人與子女前來，他們說「沒有當年的阿嬤，就沒有現在的我們一家人」。
現任喜樂保育院現任院長林玉嫦回憶說，幼時罹患小兒麻痺及因家貧又遭喪母，而轉介安置到喜樂接受照顧，一個曾被幫助的孩子成為喜樂機構的首長因而展開喜樂傳愛的人生。
另外，來自雲林的沈秋香在10歲時遇到喜樂阿嬤，生命的高度也改變，不但自立創業，還跨出國界到馬來西亞延續瑪喜樂的愛，她特特地從馬來西亞帶來20名身障朋友來台參加追思會，一起緬懷這位偉大的長者。
(中時)
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