警力有限民力無窮，三峽分局舉辦民防中隊常訓

三峽分局長張錦成頒獎表揚優良民防績優人員。（陳俊雄翻攝）

三峽分局昨日召集三峽民防中隊全體成員近200名，舉辦106三峽民防中隊常年訓練，增進民防專業知識，精進民防工作技能，提升民防團隊運作功能，以結合各種災害防救工作。

今年度課程安排「民防工作與治安、交通協勤要領及領導與統御」、「家暴事件之防治與責任通報」、「萬安40號演習協勤要領」、「綜合逮捕術」、「反恐怖攻擊防制」等，課程內容精彩豐富，分局指派教官現場實際教學各種逮捕術動作，扎實的訓練不僅強健體魄，也強化了民防人員執勤時的應變能力，進而保護民眾及自身的安全。

三峽分局長張錦成也表揚18位民防中隊績優人員，新北市民防大隊大隊長吳建亨也頒發民防常訓慰問金，感謝所有民防夥伴，每天夜晚及專案性勤務都在所屬分駐派出所協助警方維護治安、服務轄區居民。

(中時)