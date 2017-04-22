大胸有料！楊冪木乃伊裝很猛

楊冪木乃伊裝超級有料！（圖／翻攝新浪娛樂）

楊冪因才剛演完《三生三世十里桃花》中的「白淺」爆紅，被說演什麼像什麼！不過近來她飾演「木乃伊」，全身捆滿白布，卻也意外被發現她超級有料，身材凹凸有緻。

楊冪近來被曝光扮演木乃伊，全身綑上白布做造型，不過也因勒緊全身，她傲人上圍一目了然，被讚超級有料！除此之外，她凹凸的腰身與纖細四肢被讚身材太驚人，不過她也因包得密實，連頭都整顆完整包覆、只露出眼睛，讓喜愛她的網友直誇敬業。

(中時電子報)