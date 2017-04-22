MLB》克魯伯總算回神 拚110球完封白襪
克魯伯(Corey Kluber)季前在球團要求下，刻意放慢調整腳步，開季卻投得跌撞，前3場先發2場失超過5分，不過教練團仍堅持把他留在先發輪值，如今他也用表現回應教練期待，22日先發對白襪一夫當關，用110球飆出久違的完投完封勝，率隊以3比0力克白襪。
本季白襪雖歷經大換血，但就賽前7勝7敗戰績來看，又強碰坎塔納(Jose Quintana)，克魯伯想拿他們進補並不容易。但他此役威風八面，9局投球中僅被敲3支零星安打、送2保送，同時也飆出9次三振，完全沒讓白襪打者站上得點圈。
不過坎塔納其實投得不差，但第3、第4局亂流卻造成傷害。3上他僅被奧斯汀傑克生(Austin Jackson)敲安，但傑克生靠觸擊推進到三壘後，他卻投出暴投丟掉第1分；接著4上他又自亂陣腳，2出局後保送甫傷癒歸隊的奇普尼斯(Jason Kipnis )，一記偏紅中的速球被蓋爾(Brandon Guyer)逮中，轟出左外野2分炮。
最後坎塔納投6局被打6安失3分、另有6K，繳出優質先發；但白襪打線慘遭克魯伯封鎖，讓他只能無奈苦吞開季4連敗，克魯伯則斬獲2連勝。印地安人贏得此役勝利後，拉出一波4連勝，不過王牌右投總算找回身手，或許是他們更值得開心的一件喜事。
(中時電子報)
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