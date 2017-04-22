戴奧辛蛋 林聰賢：盡快釐清汙染原因

林聰賢表示將持續檢驗以維護民眾食安。（范揚光攝）

行政院農委會主委林聰賢22日出席桃園農博時受訪表示，整合衛福部、環保署、農委會等相關機制做全面檢視，驗出（蛋戴奧辛）超標現象，將針對飼料、環境、用水、逸散空氣、土壤等，與環保署分工檢測。

林聰賢指出，事件發生後，針對雞隻做移動管制外，衛福部已請所有問題蛋品下架，呼籲消費者不用擔心。散裝蛋的每個蛋箱，都被要求必須建入QR碼，這次抽到問題樣品後即追到源頭場，強調「所有生產都有溯源」。

林聰賢說，戴奧辛跟環境背景會有關係，針對問題雞場周圍做全面檢測，將整合所有檢驗資源，包含會內的藥毒所，以及外部的相關檢驗機構，讓消費者安心。上架經過CAS檢驗部分，過去有涵蓋不夠廣的疑慮。將含納所有機制，讓有發生問題的產品封存，並做嚴格移動管制，基本上不會讓可能有問題的蛋品、肉品流入市面。

林聰賢表示，過去有鴨場爆發戴奧辛事件，經相關管制4到5年，經檢驗合格才復養。現在大眾關心檢驗系統是否能夠把關？雖然非每個禽場，都是用像食藥署方向檢測，但食藥署分區年度檢測時，都有做相關監管。

林聰賢也說，這次報導指為飼料發生問題，但台灣現在飼料生產，都有經相關檢驗程序，將針對3個禽場所使用的飼料、飲用水等環境因素，盡快與環保署釐清汙染原因，減少大眾疑慮，農委會下午將召開記者做進一步說明。

(中時)