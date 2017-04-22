發揚原民文化 原民會積極參展

原民會今年首度參加台灣文博會，從本月19日至23日一連5天，在台北松山文創園區1號倉庫舉辦「Ayoi阿優依原住民族文創館」。原民會指出，未來還會陸續在國內外參展，希望將原住民族的文化發揚出去。

「Ayoi阿優依」是雅美族語中表達歡迎、感謝的問候語，原民會主委夷將拔路兒指出，這次參展的文創品牌都是原民會歷年輔導的優質業者，許多商品都融合原住民傳統工藝與現代設計，像是傳統織布、漂流木家具、工藝燈飾、服飾等不同設計商品，充分展現原住民族的文化風采。

原民會表示，今年陸續還有許多參展活動，像是下個月的香港食品展，9月份日本東京國際食品展和法國家事用品展，以及10月份的ITF台北國際旅展，也會到菲律賓、馬來西亞參加台灣形象展，期望能將原住民的農業、工藝設計等，發揚到全世界。

(中時)