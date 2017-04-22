響應世界地球日 中油贈苗2萬株力邀種樹
配合世界地球日活動，中油今起在全台100處中油直營加油站，同步舉行「森情愛台灣 種樹要你我」贈苗活動，民眾可拿發票或回收廢電池到加油站去兌換樹苗，預定推廣植栽2萬株，希望大家與中油一起守護地球，留給下一代永續長存的美好環境。
中油表示，兌換樹苗的方式有3種，第一種方式是當日在指定加油站加油，不限金額發票1張；第二種方式是自行收集不限金額當月發票5張；第三種方式是收集廢電池5個，擇一即可。平均每座加油站贈送200株樹苗，送完為止，歡迎消費者共襄盛舉。
中油從97年開始響應政府綠色造林計畫，在新北市、高雄、澎湖、桃園、台南、台中、花蓮等地區，種下台灣櫸木、木麻黃、羅漢松、南洋杉、石斑木、白千層、瓊崖海棠及落羽松等樹種，至105年全省植樹存活數量約13萬3000餘棵，平均存活率約八成，植栽面積廣達120.37公頃，相當6座大安森林公園。其中高雄地區植栽總數約9萬2604棵，面積70.6公頃。
另每年於全省中油指定加油站贈送樹苗2萬株，獲得消費者熱烈迴響，至105年為止總計贈苗18萬株。
中油指出，今年贈送的樹苗以容易照顧、多年生且一般民眾較喜歡之樹種為主，包括咖啡樹、平戶杜鵑、細葉杜鵑、紫牡丹及袖珍椰子等5種，隨樹苗附贈小硬盆和樹苗種植須知。
民眾可透過中油公司全球資訊網、贈樹苗活動網站或使用24小時免付費客服專線1912洽詢，了解100座贈苗加油站的活動資訊。
(工商)
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