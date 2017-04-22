下雨視線差 計程車司機撞死載子回家的單親母

計程車杜姓司機撞死單親的理髮廳老闆娘，汽車車身凹陷。（程炳璋翻攝）

台南市中西區海安路與中正路口22日凌晨四時許發生一起死亡車禍，單親撫養兩兒的理髮廳林姓老闆娘，凌晨騎車到火車站，載回在台北工作休假返鄉的葉姓兒子，因台南半夜剛下了一場大雨，交通視線不佳，回家半路遭正要返家的一部計程車側面撞上，林母傷重不治，兒子右大腿骨折住院。

64歲的林姓婦人單親撫養兩兒，自己開理髮廳賺錢養家，32歲的大兒子在台北工作，難得假日搭火車返鄉，僅管正值凌晨，林女仍騎車到火車站載兒子回家，沒想到返家途中卻遭遇不測。

台南市22日凌晨4時許剛下了一場大雨，路面視線不佳，36歲杜姓男子開著計程車正欲返家，在中西區沿中正路西向東行，路口遇閃黃燈，沒想到與沿著海安路北向南行的林女機車遇上閃紅燈也未停車，兩車相撞，林女右邊肋骨開放性骨折，送醫不治，坐在後座的葉姓兒子右大腿骨折送醫住院，無生命危險。

警方事後調查，兩車駕駛酒測值皆零，車速約每小時皆約50公里，疑似下雨視線不良，兩車行至路口皆未減速，造成不幸的死亡車禍。

林婦的二兒子接獲通知趕赴現場，心酸母子三人從小彼此依賴，突然因為車禍一死一傷，剩他獨自面對後事，全然不知所措，警方安慰他節哀，依照業務過失致死將杜姓司機移送台南地檢署偵辦，並報請檢察官相驗。

(中時)