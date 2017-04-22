女兒甜戀鷹眼 謝賢神吐槽「這麼老還不嫁」

謝婷婷與鷹眼傳緋聞，謝賢昨現身催婚女兒。（圖／翻攝自jennifertsetingting IG；達志影像）

謝婷婷給鷹眼極高評價。（圖／中時資料照片）

謝霆鋒34歲妹妹謝婷婷日前被爆談跨國戀，與演出「鷹眼」的46歲外國男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）熱戀ING，昨(21日)謝婷婷出席時尚品牌展覽，甜蜜替緋聞男友打高分，卻不願定義兩人是「男女朋友」，而晚到的謝賢被問女兒戀情，神吐槽說：「這麼老還不嫁，要幹嘛？」，讓謝婷婷有些尷尬。

謝婷婷去年被爆在飯店密會傑瑞米雷納，隨後兩人在IG大分秀出合影，被解讀為低調認戀，兩人先前才在洛杉磯見過面，謝婷婷下周要到上海拍新片，問傑瑞米是否會探班？她直言：「沒說，還不知道，不過他都在亞洲工作」，無意間曝露對鷹眼工作行程瞭若執掌。

謝婷婷不認兩人關係稱作「男女朋友」，但讚對方很高分，也說若進入一段關係自己會很投入，希望晚一點再戀愛，不擔心傑瑞米是否願意等她，稍後謝賢也現身同一場合，媒體問是否想趕快嫁女兒？謝賢神回：「這麼老還不嫁，要幹嘛？」再問是否見過傑瑞米？一旁的謝婷婷搶答：「他不知道啦」，謝賢則楞說：「是誰？」之後便被女兒拉走，匆匆結束訪問。

(中時電子報)