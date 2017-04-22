警破毒咖啡分裝場 毒嫌自己不敢吃

高巿警刑大抄獲毒品分裝場，朱姓男子涉以「鳳梨酥」外包裝分裝毒咖啡。（曹明正攝）

高巿警刑大抄獲毒品分裝場，起獲大量毒品及分裝工具。（曹明正攝）

曾任酒店經紀的朱姓男子涉嫌販毒，高巿警刑大偵六隊20日在楠梓、苓雅兩地抄獲毒品分裝工廠，逮獲朱男及其助手楊男，現場起出外包裝為「鳳梨酥」的毒咖啡包100包等，警方問他藥效如何？毒嫌竟回答「自己也不敢吃」。

巿刑大偵六隊本月初接獲線報，指綽號「石斑」朱男長期販毒，跟監後查出他租屋在楠梓區學專路一棟透天厝，蒐證時另發現朱男僱用楊姓男子按件計酬當助手，20日直搗毒窟，當場抓獲2人，現場還有大批毒品及分裝工具。

朱男自知難逃法網，坦承在苓雅區興中路的大樓內另有分裝場，警方帶隊搜索後，總計在兩地起出外包裝為「鳳梨酥」的毒咖啡包100包、白色毒咖啡包58包、黑色咖啡包38包、一粒眠102顆、K他命11包等，毒品總重逾2公斤。

偵訊過程中，警方問楊男，經他調製的毒咖啡粉藥效怎樣？想不到楊男竟說「連他自己都不敢吃」。據了解，分裝後毒咖啡都被賣往夜店或酒店，粗估半年來已賣出3000包，朱、楊兩人因毒品罪遭聲押，法官裁定收押。

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(中時)