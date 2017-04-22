左營海軍上士 醉後闖進幼稚園呼呼大睡

謝姓海軍上士酒後闖進一家幼稚園睡覺，且還襲警。(翻攝畫面)

26歲謝姓左營海軍上士，今(22)日清晨7點多，被發現在楠梓區一家幼稚園內呼呼大睡，警方到場將他叫醒，謝男竟出手攻擊，被員警合力制伏；謝姓上士辯稱，前晚與朋友在聚餐喝酒，酒後搭上計程車，「不記得為什麼會在幼稚園裡睡覺」；警訊後，仍依妨害公務罪送辦。

警方表示，楠梓區藍田路一家幼稚園園長，今早7時許，發現大門被撞開，看見謝男在園內的椅子上睡覺，全身酒氣，恰巧有輛警車在路口停紅燈，揮手呼叫警察前來協助，員警試圖叫醒謝男，他大聲咆嘯，還用腳把椅子踢向警員，最後被合力制伏。

謝男酒醒後，對於為何闖進幼稚園睡覺及襲警過程，概稱不記得、沒印象，訊後仍將他移送法辦。

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(中時)