全國技能競賽中區分賽 中彰投分署成績亮眼

第47屆全國技能競賽中區分賽，參賽選手砌磚的專注神情！（陳世宗翻攝）

勞動力發展署中彰投分署長陳瑞嘉與得獎選手合影。（陳世宗翻攝）

第47屆全國技能競賽中區分賽於4月22日圓滿落幕，勞動力發展署中彰投分署所培訓選手不負眾望，共獲18金、13銀、15銅、22優勝，其中CNC車床、CNC銑床一舉「全壘打」，第1名至第5名獎項全部由分署培訓選手奪得。

鑄造、門窗木工等2職類也包辦前4名獎項；資訊技術、配管與暖氣等2職類包辦前3名獎項；建築鋪面、砌磚、冷凍空調等3職類則包辦前2名獎項，其他各職類也有非常好的表現，英雄榜前可以感受得到這些得獎選手的喜悅及榮耀。

門窗木工金牌得主葉飛現在是中興大學的學生，從高中時期即參加中彰投分署的產學訓計畫，他笑說因為自己國中成績不好，但愛動手做東西，所以想朝技術領域發展，在高中時已經參加過幾次技能競賽，但是都沒有奪牌，雖然有點氣餒，但分署和學校的老師給予很大支持，今天會奪金，代表堅持是對的，接下來會以全國賽奪牌為目標。

本次全國技能競賽中區分賽共有43職類，包含綜合機械、模具、集體創作、木工、烹飪等項目。在本次競賽參賽人數中，團體賽以機器人職類60人、工業機械修護44人報名人數最多；個人賽則以CAD機械設計製圖54人、中餐烹飪48人為熱門競賽職類。

本次「集體創作」職類在題目設計上特別融入「智慧機械」元素，要求選手做出能「取物、搬運、高機動性」的作品，中彰投分署指導老師陳銘仁對此表示，看完一整天的競賽後，認為本屆選手素質是歷屆最高，可能和近年政府與業界積極推動智慧機械的應用與教學，帶動社會學習風氣，提高學員的整體素質有關。

勞動力發展署中彰投分署長陳瑞嘉表示，技能競賽旨在建立具有正確性、前瞻性的技能價值觀念，鼓勵青年參加職業教育與職業訓練，藉著競賽的方式，吸引社會的重視，激起大眾的興趣。

(中時)