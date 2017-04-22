忍！梅蘭妮亞與川普婚姻探密

美國第一夫人梅蘭妮亞甘於退居一旁，讓夫婿川普成為眾人焦點。圖為川普4月17日在白宮年度復活節滾彩蛋活動當天發表談話，而梅蘭妮亞則在一旁聆聽，左為他們的兒子拜倫。（圖/美聯社）

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）重視隱私，不強出頭，而忍受另一半的羞辱與粗魯，確保了她在紐約第五大道優渥而富足的生活。

傳統上，無論實際婚姻狀況如何，美國第一夫妻最起碼總會裝裝樣子，讓自己的婚姻看起來很美滿。縱使是美國前總統柯林頓夫婦，儘管婚姻問題不斷，但也不時閃現真愛，幽默與彼此的親密關係。

然而，川普夫婦卻完全沒有這種關係，《浮華世界》（Vanity Fair）在專文中，鉅細靡遺地剖析了他們的婚姻。專文指出，幾乎從川普就任美國總統的第一刻，就能明顯看出他們不對等的關係。

就職當天，只見川普從抵達白宮的黑頭車走出來，頭也不回，隨即迎向美國前總統歐巴馬夫婦，把梅蘭妮亞孤單單地撇在後頭。然而，無論是歐巴馬，小布希，還是柯林頓，在這總統就職的重大時刻，都與妻子相偕而行。

更怪的是，美國名牧師葛福臨（Franklin Graham）祝福川普時，這位白宮新主人回頭望了梅蘭妮亞一眼，她隨即報以微笑，但當他回身時，她立即恢復一臉愁容。當天晚上，川普就任後首度與妻子共舞，梅蘭妮亞動作僵硬，並兩度將頭撇開，不願正視他。

推特上隨即出現「救救梅蘭妮亞！」，還有「悲傷的梅蘭妮亞」等留言。第二天，抗議者在「女性華府大遊行」中，還舉起「解放梅蘭妮亞」（FREE MELANIA）的標語。

一名認識川普家族數十年的時尚界人物說，他夢想有一天，蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）會說服她離開川普，並成為偉大的女權主義偶像，大聲說：「他瘋了！這是個瘋子。我不知道以前在幹嘛！」

然而，這種好萊塢式的戲劇化結局看似不可能發生。川普在歷經控制欲強的元配伊凡娜（Ivana Trump），還有需要呵護備至的第二任妻子梅波斯（Marla Maples）後，刻意選中身材火辣，但無足輕重的美女梅蘭妮亞。她彬彬有禮，外貌令人驚艷，但不至於強悍惱人，或要人捧在掌心。而梅蘭妮亞也數度自承：「我不是個嘮叨的妻子。」而據川普身邊的人透露，她真的是這樣。

去年感恩節假期時，與川普一家在佛州棕櫚灘馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部共度佳節的室內裝潢師尤班克斯（William Eubanks）說，她喜歡退居一旁，讓他成為焦點。

1999年普川模特兒經紀公司（Trump Model Management）成立時，曾擔任公關，後來成為川普夫婦朋友的貝娜（Lisa Bytner）說，川普認為，梅蘭妮亞是完美的伴侶。「她不會興風作浪，」貝娜透露，「唯有在別人對她說話時，她才會開口。她真的很溫柔。」然而，當有必要時，她也會挺身而出，捍衛老公。

(中時電子報)