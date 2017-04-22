高雄女大生疑染登革熱 不看醫生三度上藥局買成藥

好傻好天真！高雄20歲女大生疑似罹患登革熱，但她不願到醫院就醫，三度到藥局買成藥，但發燒、腹瀉、背痛等症狀未緩解，拖了整整6天才到診所看診，當晚住進醫學中心隔離治療。更誇張的是，衛生局追查發現，該藥局未經醫師開處方籤擅自開出處方藥，依違反藥事法，最少開罰3萬元。

衛生局指出，這名女大生家住鳳山，平常活動地點以住家、學校為主，沒有國外旅遊史，自訴從4月14日起出現發燒、頭痛、腹瀉、肌肉痠痛、背痛等症狀，但她選擇到藥局購買成藥未就醫，4月14、16、19日分別吃下成藥，但狀況一直沒改善。

4月20日才到診所看診，診所通報疑似登革熱，同晚到醫學中心治療，目前症狀均改善，今天疾管署綜合檢驗結果列為高度疑似案例，預訂4月27日二次採血檢驗。

雖然女大生尚未確診登革熱，但衛生單位不敢掉以輕心，緊急針對個案活動地規劃進行疫情調查、孳生源清除等緊急防治工作，並由鳳山區級指揮中心及相關局處針對個案周邊400公尺範圍高風險場域及列管點進行孳生源巡檢作業。

此外，針對該藥局違法販售處方藥一事，衛生局昨日上午實地查察，負責人坦承確實未經醫師開立處方籤就擅自供應醫師處方藥品予，衛生局依違反《藥事法》開鍘，可處3萬元至200萬元罰鍰。

衛生局指出，今年高市登革熱僅境外移入8例，未有本土個案，但呼籲民眾不可掉以輕心。市民朋友自疫區返國入境時，也可主動至轄區衛生所採血，經確定為陽性者，每案皆發給獎勵金2,500元。而最近幾天高雄下大雨，經查發現戶外積水容器數有逐漸增加的趨勢，衛生局再次呼籲市民要清除積水容器。

另外，高雄市腸病毒病例已達278件，目前社區仍以感染克沙奇A型輕症為主；然而，高市最近檢出1例腸病毒71型輕症個案，恐演發成重症，提醒家長多加留意幼童衛生狀況。

(中時)