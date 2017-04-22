王力宏千金「轉大人」 李靚蕾當場捕獲

李靚蕾分享女兒偷穿高跟鞋背影。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾Jinglei微博）

李靚蕾感動分享女兒長大了。（圖／翻攝自李靚蕾Jinglei微博）

王力宏、李靚蕾育有2女。（圖／中時資料照片）

金曲歌王王力宏2013年閃電宣布與李靚蕾結婚，兩人去年10月迎接二女兒王嘉娜，而大女兒王嘉莉今年將滿3歲，有女萬事足的李靚蕾常在社群網站分享家庭生活點滴，昨(21日)深夜她曬出大女兒「轉大人」竟開始偷穿媽媽高跟鞋的背影，讓粉絲直呼時間過得太快。

李靚蕾昨在微博說：「記得小嘉莉才剛學會說話的時候..第一次看我穿高跟鞋時用崇拜、驚訝的表情停頓了幾秒中後說：媽媽妳好漂亮！不知不覺已經會偷穿媽媽的高跟鞋了...捕獲偷穿媽媽高跟鞋的小女孩兒一只（隻）。」

而從李靚蕾分享的照片中，可見大女兒嘉莉有模有樣的偷穿李靚蕾的高跟鞋，還勇敢跨出步伐試走，頗有小小名模風範，網友見偶像女兒舉動太可愛，紛紛說：「捕獲可愛的小咖哩（嘉莉）！愛美是女孩的天性嘛哈哈」、「旁邊還有爸爸的鞋，好有愛」、「寶貝腿好長啊」、「等再長大一點嘉莉有可能會偷偷塗麻麻的指甲油耶」。

(中時電子報)