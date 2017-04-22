寄人籬下練球 新營太子國中籃球隊JHBL奪佳績
台南新營太子國中籃球隊為本屆全國國中聯賽（JHBL）大黑馬，不僅女籃打出季軍，男籃更為台南奪下第1座JHBL冠軍獎盃，成為台南之光，很難想像這群優秀選手，平時卻需要東奔西跑，寄人籬下找場地練球，也讓太子國中籃球隊教練相當不捨。
近年來台南偏鄉小校多以特殊專長教育打出學校知名度，太子國中也以體育籃球教育打出名號，全校目前約有116位學生，其中籃球隊員就有41位之多，本次在JHBL打下亮眼成績，22日由教練盧練剛、蕭惠鴻與林宥芊等人，帶領球員也前往新營太子宮參拜酬神。
太子國中校長王沐錱表示，籃球隊成立到現在約4年，從一開始資源設備不足，慢慢建置宿舍、風雨球場，一路走來相當艱辛，但球員並沒有放棄，更在球場上發揮堅持到底的精神，今年首次挑戰JHBL甲級，就打出冠軍及季軍的好成績，感到相當欣慰。
球隊教練蕭惠鴻則說，學校雖有風雨球場可讓球員練習，但球場仍屬於水泥地板，對還在發育的球員膝蓋較不好，校方礙於經費問題，目前只能載著球員四處寄人籬下練球，本次比賽過程中也是，每次載完整個籃球隊，都要耗費1個小時，途中還要注意交通安全。
太子國中為台南在國中籃球體壇打下佳績，但球員卻缺乏好的環境培育，台南市籃球委員會主委賴惠員得知後，允諾要為太子國中籃球隊成立基金，讓籃球隊可以有及時汰換常態器具的經費，教育局則表示，身為行政單位會成為最堅實的後盾。
(中時)
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