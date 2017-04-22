爭取前瞻建設基礎計畫 竹縣長上呈紙本報告給總統

新竹縣長邱鏡淳（右）今趁總統蔡英文（左），赴新竹縣參訪陳氏宗祠時，呈交新竹縣政府所提出的28項前瞻基礎建設計畫的紙本報告，蔡英文當場收下。（莊旻靜攝）

總統蔡英文、客委會主委李永得今天（22日）赴新竹縣新埔、關西地區參訪，新竹縣長邱鏡淳上午原赴台北開會，下午趕抵陳姓宗祠，為了爭取前瞻基礎建設計畫，邱鏡淳趁蔡英文將離去時，將新竹縣提出的28項計畫的書面報告，呈給蔡英文，邱鏡淳說「我們是最配合的，但一毛錢都沒有」，蔡英文則當場收下。

蔡英文上午先赴關西鎮，出席在八寮古道的2017客家桐花祭拜伯公音樂會，當場提及，要透過打造浪漫台三線計畫、前瞻基礎建設計畫，達到發展、振興客庄的目標。

隨後蔡英文在李永得陪伴下，參觀關西分駐所後方所長宿舍、全台灣最迷你的特色老街中正路，了解當地藝術團隊進駐，活化老屋、街景的發展。原先邱鏡淳至台北參與客屬總會活動，不過下午隨即抵達新埔鎮的陳氏宗祠。

邱鏡淳在參訪陳氏宗祠的過程中，一直緊抓1份牛皮紙袋，隨後趁合影後空隙，立即將牛皮紙袋遞給蔡英文，邱鏡淳表示，新竹縣提了28項計畫，「我們是最配合的，但一毛錢都沒有」，親自上呈計畫的紙本報告，希望能為新竹縣爭取建設，蔡英文則當場收下，帶回參考。

(中時)