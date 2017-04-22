零元很誇張！林全指雙北前瞻錢少合理
行政院長林全22日前往台中市鯉魚潭給水廠，視察前瞻計畫基礎建設水環境，他強調，前瞻計畫沒有任何政治考慮，藍綠、綁樁問題讓他很困擾，藍也會變綠、綠也會變藍，藍綠要如何區分，大家應齊心把國家建設做好。
林揆表示，政府預算本來就不應該分藍綠，前瞻計畫根本動機是為了讓政府建設加速進行，國家基礎建設提升後，讓整個競爭力提升，生活品質能夠得到改善，希望立法院在預算案上能多支持。
外傳新北市自嘲「零元俱樂部」，林揆強調，「零元是很誇張！」不管是台北市、新北市都有相當多的機會，甚至裡面都已有核定的計畫。前瞻計畫最大的特色是軌道和水環境這兩部分，是最多的預算。
他說，就軌道來說，北部地區的軌道，過去已經建設的非常成熟，所以從平衡發展來看，不像中南部地區須做更多的建設，而且很多都是規劃很久的建設，只是我們加速進行，我想非常合理。
至於水的部分，林揆指出，台北市和新北市淹水的情況，跟其他縣市來比好很多，所以會在這兩個計畫裡凸顯到北市、新北，相對其他縣市的比例會比較偏低，這是合理正常的。但是政府的施政，不只這些項目，還有別的項目，只是在年度預算沒有表現出來而已，在水環境和軌道建設上，雙北還是有些經費，不是沒有經費的，是儘量平衡。
(中時)
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