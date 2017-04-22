地球日大雪山眾人齊力 山林清淨環境永留存

東勢林區管理處響應4月22日世界地球日，今日辦理「大雪山林道淨山活動」，民眾一同以行動維護山林、守護地球。（陳世宗翻攝）

林務局東勢林區管理處為宣導無痕山林概念，並響應4月22日世界地球日，於今日辦理「大雪山林道淨山活動」，共計120位學生、社區、社團及民眾等熱情參與，眾人一同以行動維護山林、守護地球。

參與活動的民眾包含了高中、大專學生、台中市的多所社區大學、公司團體、NGO志工及一般民眾等，活動當日上午8時於東勢河濱休閒公園誓師出發，參與人員沿著大雪山200林道20K、22-23K、27-28K、32K、35K及鳶嘴山-稍來步道支線等林道在短短的3小時，不畏風雨一起撿拾垃圾，共清理46袋237公斤的垃圾，集結眾人力量要把大雪山乾淨環境還給大自然。

台中二中張學生表示:「這是一個很有意義的活動，在大雪山國家森林遊樂區蘊育了許多珍貴的野生動物，包括臺灣黑熊、黑長尾雉、藍腹鷴、長鬃山羊等，因民眾不守規矩隨處拋棄廢棄物，在林道沿線製造了許多垃圾，破壞了大自然的環境與野生動物的棲息地，希望透過此次的活動能夠讓山林大地保持整潔乾淨，野生動物能夠永續生存。」。

東勢林區管理處指出，因山林環境也是野生動物的家，如有餵食、廚餘未妥善處理…等人類的不當行為，都會影響野生動物生態習性，本次除淨山活動外，同時並沿路宣導無痕山林的理念與「不引誘、不驚嚇、不捕捉、不追逐、不破壞」之賞鳥倫理，期望喚起國人對生態棲地與野生動物保育的重視。

東勢林區管理處並藉此活動推廣對環境責任感、永續旅遊方式，更呼籲大家親近山林、享受美景之餘，也要友善對待周遭環境，讓我們下一代仍能體驗到如此豐富的野生動、植物及美好山林。

(中時)