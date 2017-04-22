MLB》馬林魚牛棚爆炸 不敵教士吞2連敗

史坦頓9上轟2分彈試圖力挽狂瀾，馬林魚仍以2分之差落敗。(美聯社)

馬林魚前役與水手一役，儘管打線打進5分，但投手群卻狂失10分，其中後援投手就失了6分，22日他們對戰國聯西區倒數第二的教士，前6局兩隊先發上演精采投手戰，陷入平手僵局，然而魚軍牛棚再度失守，讓較適從菲爾普斯(David Phelps)手中斬獲4分，奠定勝基，終場魚軍3比5輸球，苦吞2連敗。

此役康利雖1下讓教士逮到機會，由馬高特(Manuel Margot)三壘安打領頭，斬獲第1分，還攻占到一、三壘；但他及時回穩，連續抓下2出局下莊。儘管康利先失分，不過魚軍打線隨即做出回應；2上歐蘇納(Marcell Ozuna)面對凱希爾(Trevor Cahill)，轟出一記左外野陽春彈，扳平比數。

隨後雙方先發展開激烈投手戰，直到6局都未讓對方越雷池一步。比賽到7下，魚軍主動換上菲爾普斯中繼，未料前一次出賽砸鍋的他，此役還是沒找回狀況，一上場先連挨3支安打，接著雖讓麥爾斯(Wil Myers)打出雙殺打，仍讓教士奔回超前的1分。

但菲爾普斯抓到2出局，意外的沒正面對決索拉泰(Yangervis Solarte)，故意保送他面對5棒的海吉斯(Austin Hedges)，但海吉斯沒讓他得逞，反用左外野2分炮賞給魚軍一記重拳。接著史坦頓(Giancarlo Stanton)雖在9上回敬一發2分炮，鈴木一朗也代打敲安延續攻勢；但此後打線未再有建樹，讓他們以2分差落敗。

(中時電子報)