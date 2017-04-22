「蠻牛」機會來了 喬帥也提前落馬

喬柯維奇不敵戈芬提前八強止步。(美聯社)

戈芬拍落喬柯維奇。(美聯社)

繼球王莫瑞(Andy Murray)、「瑞士二哥」瓦林卡(Stan Wawrinka)之後，世界第2塞爾維亞球王喬柯維奇(Novak Djokovic)22日蒙地卡羅大師賽單打也2比6、6比3、5比7不敵世界排名13比利時戈芬(David Goffin)八強止步，對西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)而言則是一大利多。

喬柯維奇曾在2013年、2015年於此封王，但傷癒復出後第2場賽事卻又踢到鐵板，無緣爭取賽事第3冠，「很不幸，我在第3盤開賽自己沒能保發，而後果也很可怕。」不過喬帥認為自己身體狀態維持不錯，球感也比年初進步許多，「我有過機會，只是沒有把握住。」

「紅土之王」納達爾距離蒙地卡羅第10冠差最後兩勝。(美聯社)

這則是戈芬生涯首度擊敗世界前3名將，他下一場正是要對決「紅土之王」納達爾，一爭決賽門票，賽後直呼這是他生涯最大的勝利，面對納達爾他也做好準備，「這是紅土賽事最大的挑戰，他曾經9度在此封王，而且對紅土非常拿手。但我也有我的武器，我會盡可能把握每一分。」

納達爾距離生涯第10座蒙地卡羅大師賽冠軍僅差最後2勝，對前3種子都未能打進四強感到意外，「過去10年四強幾乎都能看到瓦林卡、莫瑞、喬柯維奇，這的確很不尋常。但我想這情形未來會越來越常見，畢竟競爭激烈，要維持表現並不容易。」

(中時電子報)