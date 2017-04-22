吳志能雕塑個展 高美館開展

吳志能雕塑個展22日在高美館開展，他（左）本人親自導覽。（曹明正攝）

吳志能雕塑個展22日在高美館開展，他（左）本人親自導覽。（曹明正攝）

吳志能雕塑個展22日在高美館開展。（曹明正攝）

高美館「市民畫廊」即起至6月25日推出《山人型–吳志能雕塑個展》。創作20餘年的藝術家吳志能住在六龜，長期觀察「人」與「自然」，並因有感而發，將人、人與人、人與自然間的萬物融合，以「愛」展現生命的造形。

從小愛畫畫的吳志能，家庭信仰基督，但他為了學習翻模，當兵前毅然去學佛像翻製，一度讓家人不諒解。從平面到立體創作不輟的他，漸漸形塑出個人特色，1995年並以作品《風之吻》，榮獲台中市露天雕塑大展第3名。

「山人型–必有我詩」，吳志能說，因自己住在六龜，從對十八羅漢山及荖濃溪的喜愛，感受到生活在大自然的懷抱，而人是有感情的動物，人的身形之美，來自於神的創造，因此將對於人與自然產生的「愛」，幻化成作品。

吳志能的《墨仙梅癲–張大千》紋理刻劃細緻精巧，《清晨的甘露》將信仰的力量轉為作品的滋養，22日他的個展開展，高美館秘書廖小玲盛讚他的雕塑，從寫實到帶有半抽象的型態，完全不扭捏作態，是自然與人文的完美結合。

(中時)