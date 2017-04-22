雙胞胎兒子長不像 依依曝親友要求驗DNA
「雙胞胎依依佩佩」中的姐姐依依，上個月剖腹產下雙胞胎兒子「吐司」、「麵包」，未料原本長的相當神似兩人，竟然被親友說越看越不像，還提出去驗DNA的想法，讓她當晚是嚇到完全睡不著，深怕真的抱錯小孩。
依依表示雙胞胎兒子剛出生時，大家都說長的很像，但未料持續三天就被說長得很不像，雙胞胎哥哥「吐司」跟大兒子如出一轍，但雙胞胎弟弟「麵包」則完全不像，甚至全家人只有他是單眼皮，這讓依依心中出現許多韓劇劇情，就是抱錯小孩導致身世完全迥異，加上又有親友提出驗DNA的建議，讓她擔心到晚上睡不著覺，甚至想說要是抱錯了，能否有無血緣的都能擁有撫養權。
就在處於天人交戰的時刻，陪產友人表示產房只有她一個產婦，而且小孩出生就被護士抱出來了，所以絕對不可能抱錯，加上老公側拍兩兄弟熟睡的臉龐，才發現其實長相有點神似，依依也鬆口氣直呼「請勿隨意嚇產婦」。
(中時電子報)
關鍵字：依依
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