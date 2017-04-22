安海瑟薇自曝黑歷史 片場不屑女導演指揮
好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）去年產下一兒當媽，日前她受邀參加聯合國演講，替男女平權發聲，提倡男、女性都應該要有給薪產假，總給人正面力量的她，近日接受外媒專訪，竟自曝當年也有性別歧視的黑歷史，她曾不屑導演的批評、指令，只因對方是女的，如今回想，讓安海瑟薇十分後悔。
安海瑟薇近來忙宣傳新片《柯羅索巨獸》，日前她接受《ABC》專訪，自曝當年拍攝《真愛挑日子》時，曾和女導演瓏薛爾菲格（Lone Scherfig）槓上，她無法完全信任導演，對於對方的建議也不太聽從，她認：「我害怕是出自內心潛在的『厭女心態』。」
安海瑟薇更進一步說，若她觀賞女導演的第一部電影，會看缺點多過於優點，但若是男導演的作品，她則會多看優點，種種心態累積下來，使安海瑟薇當時拍《真愛挑日子》時，對導演十分反抗，事後她才反省自責想法太過病態，並表示未來不會再犯，希望有機會能向瓏薛爾菲格致電道歉。
(中時電子報)
關鍵字：安海瑟薇
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