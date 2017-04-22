廣州推新政策 老人護理補貼提高

廣州市民政局、財政局近期訂定《廣州市民辦養老機構資助辦法（以下簡稱，辦法）》，大幅提高護理補貼標準，以鼓勵民辦養老機構多設置護理型床位，解決失能老人的護理服務問題。

目前民營養老機構的床位，佔廣州市養老機構總床位的七成。民營養老機構面臨發展動力不足、服務力量短缺、服務水平有待提高等問題。原《廣州市民辦社會福利機構資助辦法》有效期將至，取而代之的將是新制定的《辦法》。

《辦法》將護理補貼標準大幅提高，從每人每月100—300元（人民幣，下同）提高到100—500元，其中公益性民營養老機構200—500元，營業性民營養老機構則分別為100—300元。

此外，《辦法》也對申請護理補貼機構，擬出更嚴格的規範；包括必須按照規定比例配備護理人員、從業人員崗前培訓率必須達到100%、內設醫療機構或與醫療機構簽訂醫療合作協議等。

(旺報)