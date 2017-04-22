綠空鐵道討論文章遭刪？中市府：非官方粉絲團
台中市政府都市發展局正推動綠空鐵道軸線計畫，並成立官方粉絲團「綠空鐵道軸線計畫」作為平台，廣納民眾意見；對於有網友反映參與討論卻被刪文，都發局嚴正澄清表示，該文發表在私人社團「台中綠空鐵道軸線計畫爆報社團：石板縫上的幸運草」，並非市府官方粉絲團，市府沒有管理權限，民眾如有任何想法與建議，都歡迎前來官方粉絲團參與討論。
都發局指出，市府都發局辦理綠空鐵道軸線計畫，為廣納意見做為規劃設計參考，進行培力計畫舉辦培力學堂、願景工作坊、深根培力等活動，並成立官方粉絲團「綠空鐵道軸線計畫」，提供民眾交流討論，也會發布相關活動資訊及進度，從未刪除任何貼文。
都發局強調，此次網友反映參與討論卻被刪除文章，並非發表在都發局官方粉絲團，而是發表在私人社團「台中綠空鐵道軸線計畫爆報社團：石板縫上的幸運草」；都發局為提高民間參與，也會定期於民間群組貼文公開新進度及構想，但不具備管理者身分，沒有刪除貼文等管理權限。
(中時)
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