重複連署惹議 吳敦義：先天制度問題

前副總統吳敦義出席宜蘭的誓師大會，會中他指出，政府有義務讓軍公教、勞工在退休後，過有尊嚴、溫飽的生活，這才是有良心、及格的政府。（李忠一攝）

吳敦義參加在宜蘭舉行的誓師大會，現場有上千人出席相挺，吳敦義擊鼓展現氣勢。（李忠一攝）

國民黨主席之爭確定是6強相爭，前副總統吳敦義繳交22萬餘份的連署書，但合格率約3成，對此吳敦義今天（22日）赴宜蘭出席競選黨主席誓師大會前回應說，重複連署讓造成「強碰」，讓連署無效，指這是先天制度問題，不能怪黨中央與候選人。

吳敦義在誓師大會時說，當選黨主席後，會高舉一中各表的九二共識，維持兩岸和平的穩定發展，成為國民黨重要的政策之一，讓兩岸恢復永續和平穩定發展。

他批說，蔡政府的8800億元前瞻計畫，宜蘭才分1200萬元，「夭壽！連萬分之一都沒！」認為宜蘭縣長一席，2018年國民黨就要先贏過來，而最重要的目標還是2020年重新贏回政權，不僅要兩岸和平，還要一個廉能有效率、親切勤快的政府，以及繁榮均富的經濟。

吳敦義說，蔡政府改變退休俸、降低年金的手段太強，讓軍公教退休人員到立院抗議，但卻以鐵絲網加刀片將退休的軍公教人員當成敵人，指做法沒道德，對軍公教、勞工，政府有義務讓他們在退休後，過有尊嚴、溫飽的生活，這才是有良心、及格的政府。

此外，吳敦義在誓師大會前，面對媒體追問連署問題時，吳敦義表示，所有黨員都可以連署，但候選人不知道連署人有無重複連署，以他的辦公室為例，這十幾二十天來收到各地的連署書，但「你也不能說收了22萬連署書，只報10萬人。」認為這樣對不起另外12萬連署的人。

吳敦義表示，如果連署簽了張三，也簽了李四，「兩個一強碰，就兩個都不算數（指連署書）。」有人建議黨員只有一張連署單，避免重複連署的問題，但候選人座談會時還是有不同意見，此事因而不了了之。

對於臉書社團「詹啟賢網路後援會」張貼影片，內容以字幕呈現，並以「我做了一個夢」開頭，影片提及吳敦義妻子蔡令怡，字幕又寫道「人頭綁樁」等內容，對此吳敦義說：「又來了，又來這種不負責任的夢話。」認為應該要去問說夢話的人，而非問他。

(中時)