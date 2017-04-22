最後1洞失手 高球「甜心」郭艾榛領先變T6
台灣高球「甜心」郭艾榛，今天(22日)在中巡張家港雙山挑戰賽最終輪 ，以並列領先進入最後1洞，不料卻在爭冠重要時刻失手打出三天來唯一雙柏忌，不僅爭冠失利，還掉至並列第6作收，這記雙柏忌損失慘重。
今天決賽輪尋求近2年第1勝郭艾榛，出發前與泰國19歲新秀坎亞拉克，同以143桿並列領先，前9洞因放不開只打出38桿，坎亞拉克則揮出4鳥2柏忌34桿，一度落後4桿退居第3。
後9洞，郭艾榛於第10洞與第13洞抓下2隻小鳥，第12洞柏忌，前9洞打完躍居單獨領先的坎亞拉克，則在第11、15、16洞吞下3個柏忌，同在領先組的郭艾榛與坎亞拉克打到第17洞為止 與這輪打出70桿的前1組中國16歲業餘小將劉文博，同以總桿平標準桿並列領先，郭艾榛只要在標準桿5洞的第18洞表現正常，就有希望爭冠，但她卻在最後1洞吞下雙柏忌，不僅錯失贏得中巡首冠機會，且以總桿218桿(+2)退居並列第6。
她2015年一月贏得台豐公開賽冠軍，當年靠著這場冠軍獎金200萬元，榮膺當年台巡「獎金后」，但自此之後狀況不穩，張家港雙山挑戰賽是上1冠之後，近2年多最靠近冠軍的1場比賽，卻因沒堅持到最後而與冠軍擦身而過。
郭艾榛爭冠失利，台灣女將這場比賽表現最好的選手變成決賽輪揮出69桿的陳宇茹，以1桿之差的總桿217桿(+1)與中國黎佳韻及泰國薩萊朋並列第3。另陳孟竺223桿並列第7，黃靖226桿並列第22，伍以晴228桿並列第29，黃婉萍229桿並列第37，陳敏柔231桿並列第44，葉欣寧233桿並列第53。
(中時電子報)
關鍵字：中國
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