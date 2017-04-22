金正恩慷慨送豪宅！北韓人民哭謝領導 各國網友好羨慕

北韓「金日成綜合大學」的教職員參觀黎明大道新房，面露感激之情。(圖/翻攝自「Choson TV 조선」YouTube影音頻道)

金正恩將豪宅免費分配給大學的教職員和研究員入住，讓其無不感動。(影/取自「Choson TV 조선」YouTube影音頻道)

北韓新建設的「黎明大街」（Ryomyong Street）日前落成，領導人金正恩不但開心地到場剪綵，近日更將此處豪宅免費分配給大學的教職員和研究員入住，讓其無不感動地落淚。金正恩如此慷慨舉動在網路上引起熱議，許多國家的網友紛紛表示，這實在太令人羨慕。

「黎明大街」建設被金正恩視為重要政績，歷經1年工程，約可容納5千多戶，最高一棟大樓更達70層，外觀相當氣派。據《朝鮮中央社》報導，金正恩近日將新落成的豪宅贈給「金日成綜合大學」的教職員和研究員入住，參觀新房時，這些人皆感動不已，教職員金哲則就表示，這一切宛如夢境般，沒想到自己只是個平凡公民，卻可得到這般禮遇，說到最後更激動地落淚。

另外一名曾有海外經歷的教職員申哲男，也感動地指出，自己在國外看過許多豪宅，而像他這樣中產階級的人，根本負擔不起這種房子；但這次國家竟把這機會給了平凡的他們，這是無法想像，也難以模仿的。

金正恩慷慨贈房此舉，引起各國網友熱烈討論，有人就在YouTube影片下方留言，「比歐洲市中心好太多！」「巴西只有貧民窟！」「很像川普大樓…」另有台灣網友看了後，也逗趣地說，若蔡英文也送我房子！我也非常願意哭著謝她。不過，「黎明大街」竣工後，當時有許多外國媒體記者前往參觀，就有法新社記者發現，大樓竟然沒有熱水，究竟這豪宅到底可不可以住，可能只有這些北韓人民才知道。

(中時電子報)