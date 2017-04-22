南沙公布招生資訊 5／5正式開跑
廣州市南沙區教育局公布2017年幼兒園招生工作方案，轄區內101所（含34所公辦園）幼兒園招生概況和各鎮街托幼辦招生聯繫電話。家長可登錄南沙區教育局官網查詢。
公辦幼兒園招生對象可分三類，分別為南沙區戶籍適齡幼兒、符合南沙區統籌安排入讀義務教育階段公辦學位資格的非本區戶籍人口適齡子女，以及符合南沙區高端領軍人才和重點發展領域急需人才的適齡子女。
教育部門辦園向社會招生比例為90%，自主招生比例為10%。其中教育部門舉辦的小區配套幼兒園，優先考慮南沙區戶籍的小區業主子女入園，剩餘名額將由電腦隨機抽選。若90%的比例無法滿足以上符合要求的小區業主子女入園，則剩餘的名額將繼續招收符合要求的學生直至滿額。
如果符合要求的小區業主子女報名人數超過招生總名額，則在符合要求的小區業主子女中通過電腦派位或其他公平、公開的方式進行招錄，而小區配套幼兒園的報名招生工作將於5月5日正式開始，詳細內容請見政府公告或相關網頁。
(旺報)
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