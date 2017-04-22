彰化造勢 郝龍斌盼帶領國民黨浴火重生

國民黨主席參選人郝龍斌在陳杰等陪同下，品嘗彰化有的北門口肉圓。（吳敏菁攝）

國民黨主席參選人郝龍斌和青年座談。（吳敏菁攝）

國民黨主席參選人郝龍斌今天一早在前立委陳杰等安排下，到彰化參加造勢活動，並和青年座談聽取基層心聲，郝龍斌指自己接連4次民調都領先，但只能做參考，選民投票才是最正確，這次到彰化是尋求支持，最大的理想是帶領國民黨浴火重生。

今天郝龍斌到彰化，與基層黨員進行座談，除了立委陳杰、縣議員陳蔣秀美等全程陪同，造勢活動親民黨籍前立委陳朝容與其無黨籍縣議員兒子陳重嘉父子檔、前田中鎮長鄭俊雄等人也到場相挺。

郝龍斌呼籲國民黨要團結，不要再分裂了，並說今年參選之後，希望國民黨取消連署規定，以往連署數都遠低於投票數，出現灌水現象，黨主席選舉已拉高限制，不須再用連署增加候選人負擔。

今天郝龍斌也在陳杰等陪同下品嘗彰化市有名的北門口肉圓和多那之喝咖啡和青年聊天，聽取新世代的心聲。

郝龍斌說，和陳杰認識很久了，陳杰對勞工問題研究最深，是勞工界的代言人，也是財政和金融的專家，為人有情有義，更是名戰將，更重要是大家都有共同的理念，要一起為國民黨打拚。

坊間外傳陳杰也將是角逐縣長的人選之一，陳杰說，還有想那麼多，沒有規劃，當務之急，就是支持郝龍斌選主席，帶領國民黨更好，只有國民黨好，國家才會進步。

陳杰說，民進黨執政，一例一休、年金改革等，搞到民不聊生，這次年金改革，好像是針對軍公教，但實際上勞工也將受嚴重衝擊，未來勞工的勞保費調高到18％，影響很大。

郝龍斌指出，一旦勞保費率調漲到18％，就只注定一件事情，那就是雇主的負擔加重，勞工的薪水不可能再調漲了。

(中時)